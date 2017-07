Haïti - Actualité : Zapping...





La terre a tremblée au Cayes :

La Direction de la Protection Civile nous informe que vendredi « Plusieurs membres de la population de la ville des Cayes ont témoigné avoir ressenti une secousse sismique aux environs de 15h20 ».



Fermeture de Consulats :

Le Consulat Général d’Haïti à Miami et celui de Géorgie informent qu’ils seront fermés le mardi 4 Juillet 2017 à l’occasion de l’anniversaire de « l’Indépendance des États-Unis d’Amérique ». Les activités de ces deux Consulat reprendront normalement le mercredi 5 Juillet 2017 à partir de 8h00 a.m.



Le Consulat Général de la République d'Haïti à Montréal informe le public en général et la communauté en particulier que ses bureaux seront fermés, le 3 juillet 2017 pour la Fête nationale du Canada. Les services reprendront normalement le mardi 4 juillet 2017 à 9h00 a.m.



Minustah : Remise de base militaire :

Vendredi la Minustah a remis officiellement la base militaire de Fort-Liberté aux haïtiens.



Droits des adeptes du vaudou :

Les dirigeants de la Confédération nationale des vodouisants haïtiens (KNVA) ont eu une rencontre de travail avec le sénateur de l’Ouest Antonio Chéramy pour discuter d’un avant-projet de loi garantissant les droits des adeptes du vaudou.



Graduation d’agents de santé communautaire :

Vendredi dans le département du Nord-Est, a eu lieu la cérémonie de graduation de 55 agents de santé communautaire polyvalents formés dans le cadre du Projet « Strengthening Health Outcomes for Women » (SHOW).



La PNH se rapproche de la population :

Jeudi a été lancé la Phase III du Projet de rapprochement de la Police Nationale d’Haïti (PNH) avec la population. Une initiative conjointe de l’ONG Vivario, de la Minustah et de la police communautaire.



