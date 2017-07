Haïti - Politique : Moïse appelle les agriculteurs à regrouper leur terre





Vendredi à Desseaux devant une foule importante, le Président Jovenl Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jacques Guy Lafontant, a procédé sous la pluie à une démobilisation partielle des équipements http://www.haitilibre.com/article-21388-haiti-flash-importante-perturbations-de-la-circulation-automobile.html de la Caravane du changement engagée dans la réalisation des travaux dans la vallée de l'Artibonite http://www.haitilibre.com/article-20822-haiti-politique-lancement-en-grand-de-la-caravane-du-changement.html



Dans son intervention il a expliqué aux agriculteurs et à la population, les mécanismes ayant permis la mise en œuvre de cette Caravane, ainsi que les mesures adoptées pour pérenniser les résultats et améliorer de manière significatives la production agricole dans Vallée.



Le Chef de l’État en a profité une nouvelle fois, pour appeler les agriculteurs à se regrouper pour éviter le morcellement des terres et pour bénéficier du support de son administration. Enfin, il a promis le retour de la Caravane dans l'Artibonite en novembre prochain, pour initier de grands chantiers et le bétonnage des canaux.



À l’issue de cette cérémonie de démobilisation d'équipements qui doit permettre à la Caravane du Changement de mettre le cap sur le Grand Sud (Grand'Anse, Sud, Nippes) http://www.haitilibre.com/article-21378-haiti-grand-sud-une-caravane-du-changement-de-3-5-milliards-de-gdes.html , le Chef de l’État, accompagné du Premier Ministre, de quelques membres du Gouvernement et de plusieurs parlementaires et autorités locales, à fait la tournée des travaux réalisés dans la Vallée de l’Artibonite, notamment les canaux d'irrigation, les drains, les pistes agricoles et les berges construites au niveau de Bocozelle et de Pont Sondé.



HL/ HaïtiLibre