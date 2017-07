Haïti - Politique : La TNH dessert à nouveau le département du Sud





Samedi 1er juillet, dans le cadre de l’exécution du projet de couverture nationale de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) lancé en mai dernier http://www.haitilibre.com/article-21000-haiti-politique-tnh-couverture-nationale-dans-les-60-jours.html et suite aux travaux réalisés sur le site relayant la station dans le Sud, la télévision d’État a recommencé officiellement à diffuser ses émissions sur le département du Sud. Toutes les communes du département et celles adjacentes, peuvent recevoir maintenant les signaux de la Chaine de Service public.



Ce projet répond au droit et besoin de la population de s’informer. La présence de la TNH dans la région du Sud, entend compléter le processus d’une communication publique symétrique que veut instaurer le Chef de l’Etat.



La Télévision Nationale à travers son projet de couverture nationale, lancée récemment, entend progressivement diffuser ses programmes sur tout le territoire national et annonce que la Grand-Anse sera le prochain département à recevoir ses signaux.



Alors que les citoyens du département du Sud recommencent à regarder la Chaine de Service public, l’institution rappelle qu’elle reste ouverte aux doléances des téléspectateurs concernant la diffusion et sa qualité.



HL/ PI/ HaïtiLibre