Haïti - Économie : L'Unité AfterCare du CFI, au service du secteur des affaires





L'Unité AfterCare du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) et des membres de plusieurs Chambres de Commerce du pays ont eu une importante réunion autour du thème « AfterCare, Partenaire du Secteur des Affaires ».



Cette réunion avait pour objectif de mieux faire connaître les services de l'Unité AfterCare du CFI au secteur privé des affaires, Unité dont la mission est d’assister les entrepreneurs établis, dans les difficultés rencontrées au cours de leur fonctionnement et de les accompagner dans leur développement.



Tessa Jacques, la Directrice Générale du CFI, dans ses propos de circonstance, a souligné «[...] le CFI est là pour travailler avec vous entrepreneurs haïtiens, qui œuvrez dans un environnement difficile et sur qui repose toute l'économie du pays. Il est temps de nous mettre ensemble, dans un dialogue honnête et fructueux afin de trouver la meilleure formule pour sortir le pays de cette situation de misère et de dépendance outrageante. Le CFI est votre institution, prêt à vous conseiller, vous accompagner, dans les limites de sa mission et de sa vocation [...] »



De son côté, Me Bernard Gousse, conférencier invité, a discuté des changements au cadre légal des affaires, particulièrement sur le texte de loi à l'étude au Parlement créant l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (E.I.R.L) et la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L).



Maître Gousse a conclu « Avec la réforme du cadre légal qui est largement entamée et la normalisation de la vie politique, je pense que l'on est passé de l'âge du pessimisme et de la dénonciation à l'âge de l'espoir. Mais il faut que tout le monde s'y mette. »



Rappelons que le Centre de Facilitation des Investissements, conformément à sa mission, s'engage à fournir l'accompagnement nécessaire aux potentiels investisseurs et aux chefs d'entreprises afin qu'ils puissent monter et gérer plus facilement leurs affaires au bénéfice du développement économique d’Haïti.



