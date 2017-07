Haïti - Sécurité : Orchestre Septentrional cible de vandalisme...





Dans une note de protestation, le Conseil supérieur de l'Orchestre Septentrional (CSOS) dit avoir constaté que « [...] depuis quelques temps, les panneaux publicitaires annonçant différentes soirées organisées ou animées par l'Orchestre Septentrional à Port-au-Prince, sont systématiquement détruits par des individus mal intentionnés.



En conséquence, le CSOS proteste énergiquement contre de tels actes de vandalisme perpétrés sur ces panneaux et condamne avec la plus grande fermeté ceux qui s'adonnent à de telles vilenies.



Le Conseil tient à faire remarquer à l'opinion publique que les frais municipaux encourus par l'exposition de ces panneaux publicitaires sont régulièrement honorés. Par ailleurs, une plainte légale sera déposée auprès des différentes mairies concernées, ainsi qu'auprès du Commissaire du gouvernement et des différents Commissariats de police de la zone métropolitaine.



HL/ HaïtiLibre