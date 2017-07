Haïti - Actualité : Zapping...





Motocycliste contre camion, 3 victimes :

Lundi après-midi, un motocycliste est mort dans un accident survenu sur la route nationale #6 à Dilaire, commune de Ouanaminthe. 2 autres personnes ont été blessées dans l’accident.



25 personnes intoxiquées :

Entre le 30 juin et le 1er juillet, 25 personnes ont été intoxiquées à Anse d’Hainault après avoir consommé du poisson (poisson béquine) acheté chez des restaurateurs de rue. Les responsables sanitaires de l’hôpital communautaire d'Anse d’Hainaut ont déjà pris en charge ces patients qui souffrent de maux de tête, douleur abdominale, diarrhée et vomissement. L’Hôpital demande à la population de respecter les règles d’hygiène et par prudence de ne pas consommer ce poisson durant la période estivale.



Grève, la justice paralysée :

Lundi, presque toutes les activités étaient paralysées au palais de Justice de Port-au-Prince, conséquence d’un mouvement de grève de 5 jours, observé par les greffiers et huissiers des 18 juridictions pour exiger notamment de meilleures conditions de travail et le paiement des arriérés de salaires.



Un haut gradé dominicain condamné pour le meurtre d’un haïtien :

Thérèse Saint-Terlin Bien-aimé, la Cheffe de Mission d’Haiti à Dajabon, nous informe que le Capitaine Rubén Antonio Leclerc Peralta de l’armée dominicaine, a été condamné, par le Tribunal de Première Instance de Monte Cristi, à 20 ans de prison et 500,000 pesos de dommages et intérêts pour avoir assassiné par balle, le 16 mars 2015 notre compatriote Kesner Bataille.



Exposé des motifs du Projet de loi de finance :

Suite au dépôt vendredi du projet de loi des finances 2017-2018 au bureau de la Chambre des Députés http://www.haitilibre.com/article-21395-haiti-flash-depot-au-parlement-du-projet-de-budget-2017-2018.html , le Bureau de la chambre basse invitera cette semaine Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l'Économie et des finances à présenter devant l'Assemblée les motifs du Projet de Budget 2017-2018, a annoncé Cholzer Chancy. Cet exercice précédera l'acheminement du document à l'analyse de la Commission « Économie et finances ». Cholzer Chancy espère que ses collègues voteront le projet de budget avant la fermeture de la deuxième session ordinaire de l'année législative le 11 septembre 2017.



Rapport du CSS cette semaine :

Roosevelt Bellevue le Ministre des Affaires sociales et du travail a promis que le Conseil Supérieur des Salaires (CSS) soumettre cette semaine ses propositions sur le salaire minimum et donné la garantie par ailleurs aux contractuels du Ministère, qu’ils recevront leur salaire cette semaine.



Le PM réuni avec une délégation de l’ACP :

Lundi le Premier Ministre Jean Guy Lafontant a présidé une réunion avec la délégation du groupe d'ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) conduite par son Secrétaire Général Dr. Patrick Ignatius Gomes venu réaffirmer l'engagement de l’ACP à Haïti dans le cadre de sa coopération avec l'Union Européenne.



HL/ HaïtiLIibre