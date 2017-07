Haïti - Politique : Le Maire de Port-au-Prince, préoccupé par la sécurité des quartiers





Mardi Ralph Youri Chevry, le Maire de Port-au-Prince a eu une importante séance de travail avec les coordonnateurs et membres des Équipes d’Intervention Communautaire (EIC) des différents quartiers de la ville, notamment de Martissant, Bourdon, Turgeau, Croix Desprez, Grand-Ravine, Bolosse, Fort-mercredi, Christ-Roi, Carrefour Feuilles, Ti Bois et Petit Descayette, qui avait pour objectif de planifier un grand atelier de qui doit se tenir à la fin du mois sur la vulnérabilité des quartiers en cas d’intempéries ou d’évènements naturels majeur.



Dans son intervention, le MaireChevry a insisté sur la nécessité pour les EIC de travailler en harmonie avec les Conseils d’Administration de Sections Communales (CASECs) et les Administrations des Sections Communales (ASECs) en vue de mieux coordonner leurs activités pour le bien de la collectivité et pour que l’État Central puisse les accompagner à mieux faire face à leurs responsabilités soulignant « Il faut prendre au sérieux les risques sismiques qui sont des enaces réelles pour les populations qui vivent notamment au Morne l’Hôpital [...] Il vous revient à vous membres, des EIC et coordonnateurs de zones de sensibiliser les populations sur les dangers qui les guettent par rapport aux risques sismiques »



Les différents membres des EIC qui ont pris la parole, ont fait état des difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement par rapport aux constructions anarchiques, qui pullulent particulièrement sur les flancs des ravins, des versants accidentés ou encore sur les bords de précipices situés dans des zones de mouvements de terrain et de déchargement de déblais...



Face aux risques auxquels les habitants sont soumis surtout en saison des pluies : inondations, effondrement de maisons, éboulement, glissement de terrain entre autres, Ralph Youri Chevry a promit aux EIC tout le support de l’Administration Communale, les encourageant fortement à mettre l’emphase sur la prévention, la sensibilisation et la formation de la population.



HL/ HaïtiLibre