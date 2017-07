Haïti - Politique : Nouveaux services postaux en Haïti





Dans le cadre de la modernisation et l’installation de nouveaux services postaux dans l’ensemble des bureaux de l’Office des Postes d’Haïti (OPH) à travers le territoire national, Carel Alexandre, le Directeur Général de l’OPH a procédé le 30 Juin dernier, à l’inauguration d’une structure d’accueil standardisée au Centre de tri de l’OPH à la Société Nationale de Parcs Industriels (SONAPI).



Le Centre de tri de la SONAPI sera désormais doté d’un service EMS (Express Mail Service) ; d’un service de livraison à domicile (d’extraits d’archives, d’actes de baptême, de mariage...) et continuera à procéder à l’envoi et la réception de différents colis « Ce programme de standardisation des services de l’OPH renforce une partie des actions du Gouvernement, axée sur l’accessibilité des pièces d’identités », a souligné Carel Alexandre.



Ce réaménagement effectué, après celui du bureau postal de Petit-Trou-de-Nippes (février 2017), des Gonaïves (décembre 2015), Bas-Peu-de Chose (août 2015) et de Carrefour (septembre 2015), est la poursuite d’un projet de restructuration de l’OPH, qui vise à faciliter l’accès aux services postaux à la population.



HL/ HaïtiLibre