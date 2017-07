Haïti - Actualité : Zapping...





Des veuves de policiers prennent le béton :

Vendredi, des veuves de policiers morts en service ont prit le béton une fois encore pour réclamer des autorités le salaire de leurs défunts maris mort en service.



Ultimatum de syndicats du secteur textile :

Des syndicats d’ouvriers du secteur textile, Plasit-Bo, CNOHA et GOSTRA-CTSP donne un Ultimatum à l’Exécutif pour publier au plus tard vendredi 7 juillet un Arrêté présidentiel fixant le salaire minimum journalier à 800 gourdes. Dans le cas contraire, ils menacent d’organiser 3 jours de manifestation à Port-au-Prince du lundi 10 au mercredi 12 juillet prochain.



Chasse aux « brebis galeuses » dans la PNH :

« Partout, il y a des brebis galeuses, aujourd’hui, notre institution doit se laver à grande eau pour se refaire une santé et continuer à marcher dans la troisième décennie » a déclaré Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH).



Exposé du Budget à la Chambre basse :

Mardi à la Chambre des députés, Jude Alix Patrick Salomon le Ministre de l’Économie et des Finances, a fait l’exposé des motifs du projet de budget 2017/2018. Évalué à 144 milliards de gourdes, le Budget 2017-2018 repose sur des hyspthèse très optimistes : une croissance anticipée de 3.9%, une inflation de 13.4% en glissement annuel (11.4% en fin d'exercice) sur la base d’une légère appréciation de la gourde. Le Budget selon le Ministre met l’accent sur des programmes à fort potentiel de croissance. Parmi les grands chantiers de l'État mentionnés dans le Budget 2017-2018 on retrouve : La création d'emplois pour les jeunes ; La régularisation de la situation salariale des enseignants ; La rationalisation du train de vie de l'Etat ; Le soutien du secteur privé ; L'amélioration du cadre des affaires ; La modernisation du système de transport en commun...



Forum binational sur le Commerce :

Vendredi à Pétion-ville s’est tenue un forum binational haïtiano-dominicain, autour de thèmes liés au commerce et à la coopération bilatérale.



Haïti aux Jeux de la Francophonie :

Le Ministère de la Culture et de la Communication a organisé une séance de travail avec le groupe d'artistes qui va représenter Haïti aux Jeux de la Francophonie, à Abidjan, cette année. C'était l'occasion pour le Ministre Limond Toussaint et son Directeur Général Jean Michel Lapin, d'exprimer toute leur fierté envers les artistes et leur promettre tout le support du Ministère...



HL/ HaïtiLibre