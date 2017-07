Haïti - Économie : Création de l’Agence Nationale de Développement de l’Entreprenariat





Le Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Développement de l’Entreprenariat (ANDE) a été adopté au dernier Conseil des ministres (30 juin), nous a confirmé mercredi 5 juillet le Secrétariat Général du Conseil des ministres.



L’ANDE est un organisme de coordination dont la mission est de renforcer l’écosystème entrepreneurial, d’harmoniser les différentes politiques dans le domaine de l’entreprenariat et de promouvoir la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) haïtiennes.



L’ANDE vise à favoriser la création et le développement d’entreprises en appuyant la mise en place et le pilotage d’actions dans le domaine de :



La formation des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, des titulaires d’un diplôme de l’enseignement professionnel et de tout projet d’investissement ;



L’accès aux dispositifs spécifiques de financement ;



L’accompagnement des entrepreneurs dans leur projet.



Cette Agence sera administrée par un Conseil d’Administration présidé par le Ministre du Commerce et de l’Industrie ou son représentant.



A suivre...



HL/ HaïtiLibre