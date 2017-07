Haïti - Actualité : Zapping...





Une armée haïtienne aux nombreux corps... :

Hervé Denis le Ministre de la Défense sur la nouvelle force de défense d’Haïti a précisé que cette nouvelle force comprendra entre autres : un corps de génie militaire, un corps médical, un corps d’agronomie, un corps pour combattre la corruption aux frontières et que cette force protégera l’intégrité du territoire terrestre, maritime et aérien.



Mécanisme d'investissement de la diaspora :

Mardi, dans la perspective de la mise en place des mécanismes d'investissement de la diaspora pour le développement du grand Nord, la mairesse de Borgne Anne-Lise Mocombe, a rendu visite à Stephanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE). Les discutions ont porté sur le processus et les mécanismes d'investissement de la diaspora.



PetroCaribe, audition de l’ex dirigeant du BMPAD :

Mardi, dans le cadre de la reprise de l’enquête sur la gestion des fonds du programme PetroCaribe, Michael Lecoprs, l’ex Directeur Général du Bureau de Monétisation des Programmes d’aide au Développement (BMPAD) a été auditionné par la Commission anti-corruption du Sénat.



4 millions d’Euros pour 7 projets :

Mercredi, l’Union Européenne a procédé au lancement de 7 nouveaux projets d’appui aux organisations de la Société Civile et aux collectivités territoriales. 6 départements dont le Sud, la Grand’Anse, les Nippes et l’Artibonite sont concernés par ces projets qui s’élèvent au total à 4 millions d’Euros.



Petite Rivière de Nippes remercie Mexico :

L'Ambassadeur d’Haïti a Mexico Guy G. Lamothe a remit au gouverneur de la ville de Mexico, Miguel Angel Mancera, une plaque Honneur et Merite au nom de la mairesse de Petite Rivière de Nippes Cereste Cadet Pressoir, suite aux dons de médicaments effectues par la ville de Mexico. Participaient également à cette cérémonie Jean Claude Lappe conseiller à l'Ambassade d’Haïti à Mexico et Ramon Amieva Secrétaire d’État de développement social (SEDESO) du Gouvernement de la ville de Mexico.



Gare routière et École professionnelle à Ouanaminthe :

Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe a rencontré en ses bureaux Charles Ernest Chatelier, le Directeur Général du Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) ainsi que les cadres techniques de cette institution pour discuter de la construction de la gare routière et de l'École professionnelle de Ouanaminthe.



HL/ HaïtiLibre