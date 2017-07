Haïti - USA : Brian Shukan reconnait la contribution d'Haïti à l'indépendance des États-Unis





Dans le cadre de la Commémoration du 241ème anniversaire de l’Indépendance des États-Unis Brian Shukan le Chargé d'Affaires de l'Ambassade américaine en Haïti dans son discours de circonstance à déclaré :



« [...] A travers cette célébration ce soir, nous exprimons notre gratitude pour les contributions qu’Haïti a apportées dans la quête de l’indépendance des Etats-Unis. Lors de la bataille de 1779 à Savannah, plus de 500 Haïtiens ont combattu, et beaucoup d’entre eux y ont perdu la vie. Nous n'oublierons jamais ce sacrifice.



Tout comme Haïti s’est tenue aux côtés des États-Unis par le passé, aujourd’hui, les États-Unis se tiennent aux côtés d'Haïti pour ce nouveau chapitre de son histoire.



[...] En regardant vers l’avenir, les États-Unis sont impatients de continuer à travailler avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale pour renforcer l'état de droit en Haïti. A travers le programme de renforcement du secteur de la justice de l'USAID, nous soutenons le gouvernement haïtien pour une réforme des codes pénaux, le renforcement de la transparence, et dans la lutte contre la corruption. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec la nouvelle Mission des Nations-Unies pour l'Appui à la Justice en Haïti, Minusjusth, qui, en plus de renforcer la capacité de la PNH, aidera le gouvernement haïtien à renforcer l'état de droit et à garantir le respect des droits humains pour tous les Haïtiens.



Un état de droit fort est essentiel pour la bonne gouvernance et favorisera un climat propice attirera les investissements pour élargir et stimuler la croissance économique.



Conformément aux plans du Président Moise pour améliorer le climat des affaires, les États-Unis travaillent avec des entreprises haïtiennes pour attirer des investissements et accroître l'accès au financement. Le projet LEAD de l'USAID octroie des subventions afin de renforcer les investissements dans les petites et moyennes entreprises, qui depuis 2011 ont déjà créé plus de 13,000 emplois [...] »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21417-haiti-diplomatie-le-pm-souhaite-des-voeux-de-bonheur-a-donald-trump.html



HL/ HaïtiLibre