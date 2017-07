Haïti - Politique : Moïse en tournée d’évaluation à Léogâne





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Député de Léogâne, Jean Wilson Hippolite, a effectué une tournée dans la commune de Léogâne où il a visité plusieurs localités, notamment Lasale, Croix-des-Prés, le Centre-ville, Salbouce, Darbonne pour constater notamment l'état des infrastructures des ponts sur le lit des rivières Brache, Momance, Vincent, La Rouyonne.



Dans les localités de Salbouce et de Darbonne, le Chef de l'État s'est entretenu avec des autorités locales, autour des infrastructures à réaliser, notamment des barrages et des berges, sur la Rouyonne qui, en période pluvieuse entre en crue et détruit les jardins, les plantations et les biens des riverains.



Le Président Moïse a rencontré également quelques notables et membres d'Associations de la zone, en vue de s'enquérir des préoccupations et doléances des habitants, avant de visiter plusieurs routes secondaires, dont certaines feront l'objet d'importants travaux de réhabilitation.



HL/ HaïtiLibre