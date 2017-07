Haïti - Actualité : Zapping...





3 voleurs abattus par la PNH :

Jeudi après-midi, la Police Nationale d’Haïti (PNH) a abattu 3 individus armés devant le « Palmera Market » à Martissant, qui s’apprêtaient à braquer les marchands de téléphones portables installés devant le supermarché, selon l’Inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la PNH.



Désaccord sur le taux de croissance du PIB :

L'économiste Eddy Labossière, le Président de l'Association haïtienne des économistes estime que la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) ne devrait pas dépasser les 1,5% contrairement au 3,9% optimiste annoncé par Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances http://www.haitilibre.com/article-21434-haiti-actualitezapping.html dans son projet de budget. Rappelons que la Banque mondiale prévoie pour Haïti une croissance de 1,7% du PIB en 2018 et 2.3% en 2019, très en dessous du seuil de réduction de la pauvreté.



Arrestation d’un évadé et d’un kidnappeur :

Jeudi, l’Inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti a confirmé l’arrestation de Schiller Point-du-Jour, un évadé du pénitencier et d’Yvelt Désir impliqué dans l’enlèvement du batteur du groupe Djakout #1 Rolz Lainé alias Roro, le 19 mai dernier à Arcahaie.



Le PAM a acheté plus de 9,000 tonnes de riz en Haïti :

« Plus de 9,000 tonnes de riz sur les 13,000 tonnes distribuées par le PAM pour 2016, ont été achetées localement, » nous a confirmé le Programme Alimentaire Mondial PAM- Haïti.



Ratification du Projet de loi sur l’OFNAC :

Les sénateurs ont ratifié le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC), pour lequel le gouvernement avait demandé le « bénéfice de l'urgence ». Ce Projet de loi devra maintenant être ratifié dans les mêmes termes par la Chambre des députés avant d’être transmis à l’Exécutif pour publication dans le journal officiel « Le Moniteur »



Agenda :

Mardi, Lauré Adrien, le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique, a installé Sauveur Chantal Junior Datus, comme nouveau responsable de la Maternité Isaïe Jeanty.



Jeudi, Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a reçu l’Ambassadeur de Chine (Taïwan), SEM Cheng-hao Hu ;



Jeudi, Branly Eugène, Directeur Général du Ministère de l’Agriculture, a procédé à l’installation de Jean Elie Philogène comme Directeur Départemental Agricole de l’Ouest (DDAO) ;



Harmel Cazeau a été installé comme nouveau Coordonnateur de la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA). Il remplace à ce poste Chrisner Roche.



HL/ HaïtiLibre