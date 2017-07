Haïti - FLASH : Déclaration d’Utilité Publique de terrains à Port-au-Prince





Par arrêté pris en Conseil des Ministres le vendredi 30 juin 2017, plusieurs aires au centre-ville de Port-au-Prince ont été déclarées d’utilité publique. Information annoncée le 6 juillet par le Secrétariat général du Conseil des ministres.



Délimitation des aires d’utilités publiques :



1.- Au Nord, par la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de L’Université d’Etat d’Haïti ;



2.- Au Sud, par la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Technologie Médicale de l’Université d’Etat d’Haïti ;



3.- À l’Est, par la rue Oswald Durand ;



4.- À l’Ouest par l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti.



D’autre Part :



1.- Au Nord, par la rue Bonne foi



2.- Au Sud, par la rue Eden ;



3.- À l’Est, par l’avenue Marie Jeanne ;



4.- À l’Ouest, par le boulevard Harry Truman.



Ces terrains retenus dans le cadre de cet arrêté serviront au besoin d’agrandissement de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haiti et à la construction d’un bâtiment au profit des sapeurs-pompiers de la capitale.



Notez que, dès la publication de cet l’arrêté, tous les travaux, autres que ceux entrepris dans le cadre de l’aménagement ou de l’extension de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (construction, percement de route, lotissement ou autre exploitation du Sol), ainsi que toutes les transactions ou aliénations immobilières sont et demeurent interdits sur toute l’étendue de l’aire ci-dessus définie.



HL/ HaïtiLibre