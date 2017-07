Haïti - FLASH : Le CSS propose un salaire minimum journalier de 335 Gourdes





Vendredi en conférence de presse, le Conseil Supérieur des Salaires (CSS) a rendu public son rapport et ses recommandations sur le salaire minimum.



Le CSS estima avoir réalisé un travail valable et scientifique rappelant que ces propositions reposent sur des données fournies pas des experts nationaux, l’Institut haïtien de statistique et d’informatique et la Banque de la République d’Haïti. Tenant compte de la compétitivité d’Haïti par rapport à d’autres pays en matière de salaire, ils ont aussi analysé d’autres données provenant de l’extérieur.



Salaires minimums journaliers, recommandations du CSS :



Le salaire des employés de la sous traitance du secteur textile et autres industries manufacturières destinés à la réexportation, le salaire journalier recommandé est de 335 Gourdes par jour, alors que les syndicats exigeait 800 Gdes ;



Le salaire des employés des entreprises de production sera de 350 Gdes ;



Le salaire des employés des entreprises de distribution de produits pétroliers et des agences de sécurité : 300 Gdes ;



Le salaire des employés des entreprises privées de service à la population (écoles professionnelles privées et les institutions de santé privées employant plus de 10 personnes et offrant des services d’hospitalisation) : 300 Gdes ;



Le salaire des employés au service des entreprises considérées « en croissance et stable » : 400 Gdes ;



Le salaire des employés au service des entreprises considérées comme « se tirant d’affaires » : 325 Gdes ;



Le salaire des employés au service des entreprises considérées comme « exposées et très vulnérables » : 290 Gdes ;



Le salaire des employés de maison : 200 Gdes.



En complément à ses recommandations le CSS demande à l’Exécutif d’accorder des accompagnements sociaux aux ouvriers des entreprises manufacturières en termes de nourriture, de transport et de logement et à inclure les coûts de ces accompagnement dans les prochains budgets. Il recommande également au Gouvernement de baisser le coût de l’électricité et l’exemption des taxes sur les produits pétroliers pour le secteur manufacturier de réexportation.



Hédouville, Président du CSS souhaite que ces recommandations puissent entrer en vigueur à partir du 1er août, si l’Exécutif qui a le dernier mot sur le montant de ces salaires, décide d’appliquer à la lettre les recommandations du Conseil.



Pierre Joseph Polycarpe, le Représentant des syndicats (contesté par plusieurs syndicalistes qui le trouve favorable aux patrons) estime que les 800 gourdes exigées par les ouvriers était impossible compte tenu de la réalité de ce secteur et de l’existence d’autres compétiteurs au niveau de la région.



Hugo Elien, Représentant du patronat indique que ces recommandations tiennent compte des indices macro-économiques et du taux de change. S’il reconnait que les ouvriers du textile risquent d’être déçus par les recommandation du CSS, il estime que leurs demandes étaient irréalistes du point de vue économique.



Quant aux responsables des principaux syndicats, qui exigeaient un salaire minimum de 800 gourdes, ils ont rejeté d'un revers de main le rapport du CSS et confirmé leur mot d’ordre à manifester (Port-au-Prince, Carrefour et Ouanaminthe) les lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 juillet, pour forcer l’Exécutif à satisfaire leurs revendications.



Le Sénateur Antonio Chéramy, Président de la Commission « Affaires sociales » exhorte le Chef de l’État a bien réfléchir avant de publier sa décision dans le journal officiel « Le Moniteur » et à œuvrer dans l'intérêt de tous les citoyens.



SL/ HaïtiLibre