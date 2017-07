Haïti - Actualité : Zapping...





Diaspora ; renouvellement de passeport :

Le Consulat Général d’Haïti à Miami vous conseille de renouveler votre passeport avant sa date d’expiration. Si votre passeport est valable pour moins de 6 mois, il est temps de le renouveler. Pour en savoir plus, contactez le Consulat par téléphone au (305) 859-2003 ou par mail à cghm.news@diplomatie.ht



« Miss Teen International 2017 » :

Faith Andris, représentera Haïti au prochain concours de beauté « Miss Teen International » qui se tiendra en Virginie aux mois de juillet et août 2017. Si elle gagne ce concours, Haïti sera le premier pays noir à remporter ce concours.



Agressions contre les adeptes du vaudou :

Cette semaine une réunion s’est tenue entre la Commission sénatoriale « Justice, sécurité et défense nationale » et la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, autour de la multiplication des agressions que subissent en Haïti, les adeptes de la religion vaudou.



Moïse se penche sur les problèmes d’inondations :

Vendredi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Sénateur Hervé Fourcand et des membres de la Cellule de Coordination de la Caravane du Changement, est retourné dans le département du Sud, pour se pencher entre autres sur les problèmes d'inondation de la Ville des Cayes, ainsi que de ses communes ses sections communales.



Agriculture : revue de portefeuille :

Mercredi, Branly Eugène, le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture, a présidé la tenue d’une revue de portefeuille des programmes financés à partir de ressources et de coopération externes en vue d’assurer la bonne exécution des projets en cours, l’efficacité de l’appui au secteur agricole, le recensement des acteurs concernés et l’élaboration de nouvelles perspectives



Revue d’agenda :

Jeudi, Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a reçu l’Ambassadeur de Chine (Taiwan), SEM Cheng-hao Hu ;



Jeudi, Branly Eugène, Directeur Général du Ministère de l’Agriculture a procédé à l’installation de Jean Elie Philogène comme Directeur Départemental Agricole de l’Ouest (DDAO) ;



Signature, vendredi d’un accord entre la FAO et le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, pour la mise en place du programme d’appui à la validation et la mise en œuvre de la stratégie de genre ;



Le Directeur Général du ministère de la Santé publique Lauré Adrien, a installé mardi Sauveur Chantal Junior Datus, comme nouveau responsable de la Maternité Isaïe Jeanty ;



En début de semaine l’Inspection générale de la PNH (IGPNH) a présenté, son bilan pour le mois de juin, elle a traité 399 dossiers durant cette période ;



La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) a un nouveau coordonnateur. Il s’agit d’Harmel Cazeau qui a été installé dans ses fonctions en remplacement de Chrisner Roche.



HL/ HaïtiLibre