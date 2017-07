Haïti - Politique : Décès de l’ex-ministre du MHAVE Robert Labrousse





Message du MHAVE :

Le Ministère des Haïtiens Vivant à l'Etranger (MHAVE) a appris avec tristesse la nouvelle du décès dimanche 9 Juillet 2017 à 5h00 du matin, suite à des complications cardiaques, de l’ex-Secrétaire d’État Robert Labrousse, devenu Ministre du MHAVE (avril 2015 - mars 2016) sous le gouvernement Martelly-Paul.



«Au cours de son passage à la tête du Ministère, Monsieur Labrousse a apporté des idées nouvelles pour une intégration effective de la diaspora haïtienne. Son départ constitue une perte énorme pour le pays.



Le Bureau de communication du Ministère rend un hommage bien mérité à l'ancien Ministre pour son sens patriotique et son esprit d'initiative. La Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger, Dr Stéphanie Auguste ainsi que tout le personnel du Ministère présentent leurs sympathies à la famille et tous ceux affligés par cette disparition.



Le MHAVE s'incline devant la dépouille de l'ex ministre Robert Labrousse. »



Message du Président Moïse :

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, a appris avec émotion le décès de Robert Labrousse, ancien Secrétaire d’Etat à la coopération externe et ancien ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger.



Robert Labrousse était un homme passionné et profondément humaniste qui servait la République avec amour et générosité. Partout il a laissé l’image d’un homme de dialogue et de convictions.



Le Président de la République salue la mémoire de ce citoyen authentique et adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.



Fondation Rose et Blanc :

« “L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne” (Victor Hugo). Aujourd'hui, nous disons adieu à Robert Labrousse, actuel Trésorier et membre fondateur de la Fondation Rose et Blanc. Un conseiller, un ami, un frère, qui a travaillé sans relâche à l'aide de ses concitoyens et au service de son pays. Il a enrichi nos esprits et nos cœurs, un vrai “Poto mitan” que nous n'oublierons jamais. Nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. »



HL/ HaïtiLibre