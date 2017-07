Haïti - AVIS : L'Office National d'Identification offre des services en ligne





La Direction Générale de l'Office National d'Identification (ONI) informe la population en général de la mise en ligne d'un portail web à partir duquel des services sont accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7.



A partir de ce portail dont l'utilisation et les services seront gratuits pendant les 15 premiers jours de sa mise en ligne, les citoyens peuvent entamer le processus d'enregistrement pour l'obtention d'une Carte d'Identification Nationale (CIN), effectuer une mise à jour simple de leurs données biographiques, demander un certificat, vérifier le statut d'une demande de CIN, demander la réimpression d'une CIN, etc...



Les entreprises, institutions, Ambassades et autres organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux pourront également y accéder pour authentifier et valider un citoyen.



Connectez-vous dès aujourd'hui au : http://services.oni.gouv.ht/portal/



HL/ HaïtiLibre