Haïti - Actualité : Zapping...





Condoléances du Consulat d’Haïti en Guadeloupe :

Le Consulat Général de la République d'Haïti en Guadeloupe, présente ses sympathies à la famille de Jean Wilfrid Etienne alias « Frédo », ses proches et ses amis, ainsi qu'à toute la communauté haïtienne en Guadeloupe. « Frédo », un animateur de radio qui a consacré son temps et son cœur à la culture haïtienne au micro de Radio Gayak, notamment à la promotion de la musique haïtienne. Que son âme repose en Paix.



La future armée d’Haïti combattra le terrorisme :

Hervé Denis le Ministre de la Défense sur la nouvelle force de défense d’Haïti a déclaré que l’armée devra également lutter contre le terrorisme même s’il reconnait qu’Haïti n’est sur la route des terroristes, il souligne qu’Haïti a une responsabilité régionale « Quand vous êtes un pays faible, des terroristes peuvent profiter de vos faiblesses. On a aussi des responsabilités internationales puisqu’on a signé des accords et conventions internationales que nous devons respecter »



Mobilisation des ouvriers de la sous-traitance :

Vendredi le Conseil Supérieur des Salaires (CSS) a recommandé dans son rapport que le salaire minimum journalier, qui était de 300 gourdes en 2016 passe à 335 gourdes http://www.haitilibre.com/article-21461-haiti-flash-le-css-propose-un-salaire-minimum-journalier-de-335-gourdes.html . Pour les syndicats ouvriers qui revendique un salaire minimum journalier de 800 gourdes, leurs revendications n’ont pas été prises en compte et ils annoncent le maintien de la mobilisation de souvriers sur le béton ce lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juillet 2017, en vue de forcer les autorités à satisfaire leurs revendications.



Haïti vise 1 millions de touristes en 2022 :

La première priorité de Colombe Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme est d'augmenter le nombre de touristes en Haïti, à l'horizon 2022, la Ministre espère que le pays pourra passer de près de 500,000 touristes actuellement à 1 million de touristes/séjours http://www.haitilibre.com/article-13278-haiti-tourisme-bonne-nouvelle-plus-de-345-millions-d-investissement-dans-le-secteur-touristique.html



42 arrestations... :

Jeudi, lors d’un point de presse bilan du mois de juin, l’Inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a annoncé l’arrestation de 42 individus accusés de crimes divers dont entre autres : homicide, viol sur mineur, vol, trafic de drogue, détention illégale d’armes. Par ailleurs durant cette période la PNH a saisie 5 armes à feu, 11 Kg de marijuana, 5 véhicules et 4 motocyclettes.



Le Ministre de l’Agriculture à Rome :

Carmel André Béliard, le Ministre de l’Agriculture, a participé à la 40ème session de la Conférence de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à Rome, qui a pris fin samedi. Cette conférence qui était consacrée à un débat autour du thème « Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire » a vu la participation de 70 ministres, de 15 vice-ministres et d’un Président, dans le but de revoir et de voter le programme de travail et le budget proposé et d'engager le dialogue sur les questions liées à l'alimentation, la sécurité alimentaire, les pénuries d’eau et à l'agriculture.



