Haïti - FLASH : Lundi noir, 3 accidents, au moins 14 victimes...





Lundi vers 8h00 du matin, sur la RN #2, à hauteur de la commune de Saint-Louis du Sud un accident impliquant un tap-tap et un taxi collectif a fait 4 morts (3 femmes et 1 hommes) et plusieurs blessés, nous a rapporté la Direction de la Protection Civile (DPC).



Par ailleurs lundi après-midi un autre accident s'est produit, cette fois-ci à Vertières, au Cap-Haïtien, impliquant un camion, une voiture et une moto. Bilan partiel de la DPC, 3 blessés graves, transportés d'urgence à l'hôpital universitaire Justinien.



Enfin, ce même jour, un accident frontal violent entre deux camionnettes assurant le circuit Miragoâne/Cayes a causé la mort de 4 personnes et en a blessé 3 autres, qui ont été transportées d’urgence à l’hôpital public Immaculée Conception des Cayes.



HL/ TB HaïtiLibre