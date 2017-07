Haïti - Actualité : Zapping...





J-1 Bac 2017, 4 arrestations :

Lundi, les épreuves du Bac 2017 se sont déroulées normalement sur l'ensemble du territoire. Pour la 1ère Journée. Philosophie et Biologie était au programme http://www.haitilibre.com/article-21465-haiti-flash-bac-2017-j-1-consignes-disciplinaires-horaires-et-matieres.html 136,983 candidats étaient attendus à ces épreuves. Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale a rendu visite à plusieurs Centre d'examens (collèges Canado-haitien, Le Normalien, Massillon Coicou, St Louis de Bourdon, et lycée Marie Jeanne), afin de vérifier le bon déroulement des opérations sur le terrain.



Toutefois, 4 arrestations sont a déploré, un candidat pour fausse fiche et 3 jeunes hommes surpris devant un centre d’examens au niveau de Carrefour en train d’envoyer l’examen par téléphone à des candidats... ces derniers ont été remis à la Justice pour les suites légales.



Le rapport du CSS, transmit à Moïse :

Le porte-parole et conseiller en communication du président Jovenel Moise, Lucien Jura, affirme que la présidence a reçu le rapport du CSS sur le salaire minimum http://www.haitilibre.com/article-21461-haiti-flash-le-css-propose-un-salaire-minimum-journalier-de-335-gourdes.html et va l’analyser. Il a promis que l’Exécutif rendra sous peu sa décision.



Huissiers et Greffiers, 2ème semaine de grève :

Les huissiers et greffiers entament leur deuxième semaine de grève paralysant les activités de l'appareil judiciaire. Ils continuent de réclamer de meilleures conditions de travail et le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaires.



David Basil à la tête de l’ULCC :

Par arrêté présidentiel publié dans le #105 du journal officiel « Le Moniteur », en date du 7 juillet 2017 ; le major David Basile est nommé, Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). Il remplace à ce poste Lionel Constant Bourgoin. Notez que David Basile est un ancien ministre de l’Intérieur sous l’administration Martelly-Lamothe et ancien Président du Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA).



Employés du Centre Ambulancier National sur le béton:

Lundi, les employés du Centre Ambulancier National CAN, ont organisé une marche pacifique pour réclamer de meilleures conditions de travail, leurs lettres de nomination et le paiement des arriérés de salaires...



Condoléances du Consulat Général d'Haiti à NY :

Le Consulat Général d'Haiti à New York a appris avec tristesse le décès de Monsieur Robert Labrousse, ancien Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le Consulat Général présente ses sincères condoléances à la famille éprouvée par ce deuil. Le Consulat Général a l'honneur de partager avec vous le poème, Si, de l'écrivain britannique Kipling, dit en Creole par M. Labrousse.







HL/ HaïtiLibre