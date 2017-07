Haïti - FLASH : Nouvel arrêté de déclaration d’utilité publique de terrains





Après le récent arrêté d’utilité publique sur des terrains à Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-21457-haiti-flash-declaration-d-utilite-publique-de-terrains-a-port-au-prince.html , le Conseil des Ministres a adopté un nouvel arrêté, publié dans le journal Officiel « Le Moniteur », qui déclare d’utilité publique, dans les communes de Cabaret, Saut d’Eau, Dessalines, Saint-Michel de l’Attalaye, Saint Raphael, Hinche et Maïssade, les aires délimitant les tronçons de routes reliant : Titanyen-Saut d’Eau, Dessalines-Saint-Michel de l’Attalaye, Saint-Michel de l’Attalaye-Saint Raphaël, et Hinche-Maïssade pour un corridor d’une largeur de 100 mètres.



Les terrains retenus dans le cadre de l’arrêté serviront à la réhabilitation des tronçons de route Titanyen-Saut d’Eau, Dessalines-Saint-Michel de l’Attalaye, Saint-Michel de l’Attalaye-Saint Raphaël et Hinche-Maïssade.



L’arrêté interdit, sur toute l’étendue de l’aire définie, tous les travaux de construction, de percement de route, de lotissement ou autre exploitation du sol, ainsi que toute transaction ou aliénation immobilière.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21457-haiti-flash-declaration-d-utilite-publique-de-terrains-a-port-au-prince.html



HL/ HaïtiLibre