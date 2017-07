Haïti - Actualité : Zapping...





Fermeture du Centre Ambulancier National :

Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé publique a annoncé que le Centre Ambulancier National (CAN) était fermé jusqu'à nouvel ordre, en raison de mouvements de grèves et de protestations des employés http://www.haitilibre.com/article-21490-haiti-actualite-zapping.html causant le dysfonctionnement du Centre.



25 bandits arrêtés à Port-de-Paix :

Dans le cadre d'une opération baptisée « Koukouwouj » la police de Port-de-Paix a procédé le week-end dernier à l'arrestation de près de 25 individus, accusés d’appartenir à plusieurs bandes qui opéraient dans plusieurs villes du pays dont la Capitale. Selon les responsables de la police du Département du Nord-Ouest, plusieurs armes à feu et voitures ont été saisies.



Tourisme : Coopération haïtiano-américaine :

Brian W. Shukan, le Chargé d'Affaires à l'Ambassade des États-Unis en Haïti et Jessy Menos, la Ministre du Tourisme ont eu un entretien sur les possibilités de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme. Shukan au cours de cette visite de courtoisie a cité plusieurs projets qui pourraient être exécutés dans le secteur touristique avec l'appui de son pays.



Bellerive auditionné au Sénat :

Mardi, dans le cadre d’une nouvelle enquête sur l’utilisation des fonds PetroCaribe l’ex Premier Ministre Jean Max Bellerive a été auditionné au Sénat.



4ème Édition du Festival des Grottes :

Des cadres du Ministère du Tourisme on effectués une visite d’évaluation dans les grottes de Dondon à quelques jours de la 4ème Édition du Festival des Grottes (18-23 juillet 2017), en vue de constater l'état des lieux et s'assurer des suivis pour les besoins d’accueil des visiteurs et des touristes lors du Festival.



Le Sénat réclame la suspension des élections indirectes :

La présidence a publié dans le journal officiel « Le Moniteur » une résolution (non contraignante) du Sénat demandant la suspension des élections indirectes. Les sénateurs réclamant des élections inclusives avec la participation de tous les citoyens et non seulement des élus. Au Conseil Électoral Provisoire, les élections pour les Assemblées municipales, débutées lundi qui doivent prendre fin le 14 juillet se poursuivent sans retard.



HL/ HaïtiLibre