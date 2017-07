Haïti - FLASH : Déportations, recommandations du Consulat d'Haïti aux haïtiens en RD





Mercredi, le Consulat Général d'Haïti à Santiago a exhorté la communauté haïtienne à être très vigilante en raison de l'intensification du processus de déportation http://www.haitilibre.com/article-21499-haiti-flash-plus-de-140-000-haitiens-refoules-a-la-frontiere-dominicaine.html



Le Consulat « recommande vivement aux ressortissants haïtiens de se déplacer toujours avec leur passeport valide, muni d'un visa ou permis de séjour, afin d'éviter toute confrontation avec les autorités dominicaines.



Par ailleurs, pour éviter toutes sortes d'abus physiques et psychologiques, les citoyens haïtiens en situation migratoire illégale sur le territoire dominicain, lorsqu'ils sont interpellés par les agents de l'immigration ou toutes autres autorités dominicaines, ne doivent pas résister »



Le Consulat rappelle à la communauté haïtienne qu'un numéro d'urgence est disponible 24/24 7/7 pour foumir dans la mesure du possible l'assistance nécessaire.



Numéro d'urgence : (809) 671-IJAN / (809) 671-4526



Par ailleurs, suite à l’intensification des opérations de l’immigration dominicaine et des déportations des ressortissants haïtiens résidents à Santiago, les représentants du Consulat Général D’Haïti à Santiago, le Ministre Conseiller Jacques Pierre Matilus, le Consul Carl Edouard St Rémy, le Consul Délinx Pierre Louis, se sont réunis avec Dionicio Jerez, le représentant de la Commission des Droits Humains à Santiago, pour discuter des points importants relatifs notamment à la fermeture des étales opérées par des commerçants haïtiens au marché Mercado Nuevo « Plaza el Sombrero »



Par la suite ils ont rencontré de nouveau le Colonel Green, Responsable du Centre de déportation de Santiago, pour exprimer la préoccupation de Consulat en ce qui a trait au traitement des citoyens haïtiens durant le processus de rapatriement avant de s’entretenir avec ose Andres Rodriguez, le Président de l’Union des travailleurs du Cibao, dans l’enceinte du marché où ils en ont profité pour faire un constat de la situation.



Rappelons que le Maire de Santiago, Abel Martínez, devant l’occupation des parcs, de nombreux trottoirs, de commerçants ambulants dans les rues et de plaintes de citoyens, a publié le règlement municipal qui précise pour tous les étrangers sur le territoire de la ville, pour faire du commerce formel ou informel doivent avoir un permis de résidence dominicain en règle et détenir une licence d'exploitation municipale. En l’absence de cette licence les commerces illégaux seront fermés, les marchandises saisies et si le commerçant est en situation migratoire irrégulière il sera remis au service de la Migration pour déportation dans son pays d’origine.



SL/ HaïtiLibre