Haïti - Sécurité : 102 boat-people rapatriés au Cap-Haïtien





Mercredi, l'équipage du navire « Mohawk » de la Garde côtière américaine a rapatrié 102 migrants haïtiens au Cap-Haïtien, qui avaient été appréhendés mardi à environ 22 milles au Sud de Great Inagua, aux Bahamas.



C'est la plus grande interpellation de migrants haïtiens de la Garde côtière des États-Unis en plus d'un an.



« Les détroits des Caraïbes et de la Floride sont dangereux et implacables pour les migrants embarqués dans des voyages illégaux et mal avisés sur des navires surchargés » a déclaré le Capitaine Jason Ryan, Chef de la réponse pour le 7ème district de la garde côtière, ajoutant « La Garde côtière et ses agences partenaires continuent de maintenir une forte présence sur notre frontière maritime et continueront à interdire et à sauver ceux qui entreprennent ces voyages illégaux à bord de navires dangereux comme celui-ci ». Une fois à bord du navire de la Garde côtière, tous les migrants reçoivent de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux.



SL/ HaïtiLibre