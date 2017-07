Haïti - Social : Derniers hommages à Jean Claude Fignolé





Ralph Youri Chevry, maire de Port-au-Prince :

Le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, a appris avec un profond émoi le décès à l’âge de 76 ans, de l’illustre écrivain et ancien Maire des Abricots, Jean Claude Fignolé dont il salue la mémoire.



« Ce grand critique d’art, journaliste et enseignant de surcroît, s’est construit une grande originalité idéologique et stylistique à travers le temps, jusqu’à devenir sans conteste l’un des plus grands auteurs d’œuvres frictionnelles de la fin du 20ème siècle en Haïti et dans les Antilles françaises » souligne le Maire de la Capitale ajoutant « [...] Jean Claude Fignolé, ancien Maire de la ville des Abricots et Président de l'Association des Maires de la Grand'Anse fut un citoyen engagé, un grand passionné des sites touristiques d’Haïti, de la Francophonie, du développement intégré et de l’éducation notamment.



[...] au nom de l’Administration Communale de Port-au-Prince, le Maire Ralph Youri Chevry, s’incline devant la dépouille de ce natif de la Grande' Anse et présente ses condoléances émues à tous ceux que cette disparition afflige ».



Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l’Éducation :

« Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l’Éducation Nationale a appris avec consternation la triste nouvelle du décès de Jean-Claude Fignolé, enseignant, co-fondateur du collège Jean Price-Mars et écrivain émérite de la littérature haïtienne, auteur de “Les Possédés de la pleine lune” une œuvre qui aura marqué toute une génération de jeunes.



Son implication dans la vie de la communauté et pour le développement durable de sa terre natale peut servir d’exemple de citoyen engagé, protecteur de l’environnement et du patrimoine, tant recherché pour le renouveau de ce pays qui nous est cher.



Le Ministre Cadet s’incline devant ce “Mapou” de la littérature haïtienne et invite les jeunes à puiser dans ses convictions et son engagement continu pour la nouvelle Haïti, respectueuse des valeurs démocratiques [...] et présente ses sympathies à sa famille et à ses amis affectés par cette douloureuse disparition. »



Limond Toussaint, Ministre de la Culture :

« Limond Toussaint, le Ministre de la Culture est attristé par le décès de l’éminent écrivain haïtien, Jean-Claude Fignolé, l’un des écrivains les plus prolifiques de notre époque. Ses œuvres, d’une facture littéraire exceptionnelle, sont appréciées tant en Haïti qu’à l’Etranger. Il était membre fondateur du grand courant littéraire contemporain : le Spiralisme [...]



C’est avec beaucoup d’humilité que je m'incline devant l'œuvre de l’immense littérateur haïtien, Jean-Claude Fignolé, qui est parti pour l'au-delà. Il a, à lui seul, contribué à l’enrichissement de notre Littérature avec plus d’une vingtaine d’œuvres. Cela fait de lui, l'un des chefs de files incontestables de la pensée contemporaine d'Haïti [...]



En cette pénible circonstance, le Ministre Toussaint exprime ses plus profondes sympathies aux membres de la famille du poète disparu, aux membres du mouvement Littéraire Spiralisme, à ses proches, au secteur littéraire et à toute la Nation haïtienne »



