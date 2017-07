Haïti - Actualité : Zapping...





Gang démantelé dans la zone de l’aéroport International :

Le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur principal Gary Desrosiers, confirme le démantèlement d’un gang opérant dans la zone de l’aéroport International Toussaint Louverture. 9 membres de ce gang dont son Chef : Désiré Jean-Baptiste, ont été arrêtés.



Don de 10 millions de la BID pour la Caravane :

Mardi, le Gouvernement haïtien a signé un protocole d’accord de 10 millions de dollars américains avec la Banque Interaméricaine de Développement (BID). Cet accord vise à aider l’État à réaliser les travaux d’infrastructures, de curage de rivières, de construction de routes et autres, qui s’inscrivent dans le cadre de la Caravane du changement dans le grand Sud du pays.



Jet de déchets : 10 citoyens arrêtés au Cap-Haïtien :

Des agents de la Mairie du Cap-Haïtien ont remis à la Police Nationale d’Haïti (PNH) une dizaine d'individus qui jetaient des déchets dans les rues de la ville.



Plusieurs tronçons de route, en chantier dans le Sud :

Fritz Caillot, le Ministre des Travaux Publics a confirmé que plusieurs tronçons de route, dont Camp-Perrin-Jérémie sont en construction dans le cadre de la Caravane du changement...



Martine Moïse en visite au village de Noailles :

Mercredi, visite de la Première Dame Martine Moïse au village de Noailles à Croix-des-Bouquets. Rappelons que le village de Noailles, fondé en 1953 regroupe plus de 95 ateliers avec près de 300 artisans qui travaillent le fer découpé. Cette visite vise à encourager les artistes et artisans du fer découpé « Nos artistes sont des ambassadeurs pour le pays, ils méritent d'être supportés et encouragés » a déclaré la Première Dame.



Nouvelle installation au MICT :

Mardi, Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales accompagné notamment de son Directeur Général, Fednel Monchery et de son Chef de Cabinet, Jehan Colimon, a procédé à l'installation de Georges Garnier comme nouveau Coordonnateur en charge de l'Unité de Coordination des Délégations et Vice-Délégations départementales. Il remplace à ce poste Gassendy Brave, qui occupait ce poste depuis 2012.



HL/ HaïtiLibre