Haïti - Diaspora : Inauguration du premier marché haïtien au Suriname





Le Consulat Général de la République d'Haïti au Suriname est fier d'annoncer la Grande Ouverture du premier marché Haïtien à Paramaribo capitale du Suriname, dans le cadre du 40ème anniversaire marquant l'arrivée des premiers migrants haïtiens dans ce pays en 1977.



Vendredi 14 juillet 2017, le Consul Alex Jospitre accompagné entre autres d’Edgar A. Dikan, Ministre du Développement Régional du Suriname ont ensemble dévoilé la pancarte affichant le nom « Mâche Unité » et coupé le ruban inaugural lançant officiellement les activités du marché.



Par ailleurs, le Consul Jospitre a présenté au nom du Président Mouise, du Gouvernement et du peuple d'Haïti, ses remerciements sincères au Gouvernement du Suriname ainsi qu'à toutes les autres entités et personnes qui ont contribué à l'aboutissement de cette initiative. Il a aussi promis que cette réalisation n'est que le premier pas, parmi beaucoup d'autres à venir dans les efforts pour approfondir les liens entre les deux nations et augmenter la contribution de nos compatriotes dans l'économie du pays.



S'adressant à ses concitoyens en créole, Alex Jospitre leur a demandé de « chérir ce marché comme leur propre bébé », la meilleure façon, selon lui, d'exprimer toute leur gratitude aux fonctionnaires et entités du gouvernement Surinamien, qui les ont aidés à obtenir leur propre marché.



HL/ S/ HaïtiLibre