Haïti - FLASH : Le journaliste Guyler C. Delva agresse le Jeune-Président du GJH





Dans une note de protestation, Carlin Michel, le Président de l’Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD) a condamné énergiquement les violences faites, dans les studios de Radio Caraïbes par le journaliste Guyler C. Delva sur Faranday Pierre-Louis, Jeune-Président d’Haïti du Gouvernement Jeunesse d’Haïti (GJH), le vendredi 14 juillet 2017.



Extraits de la note de protestation :



« L’Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD), instance organisatrice du Gouvernement Jeunesse d’Haïti (GJH), est consternée d’apprendre que le journaliste Guyler C. Delva a giflé, vendredi matin dans les studios de radio Caraïbes FM, le Jeune-Président du Gouvernement Jeunesse d’Haïti, Faranday Pierre-Louis, invité à l’émission “Matin Caraïbes” pour parler d’une activité que le GJH organisait samedi au lycée Fritz Pierre-Louis.



Le Jeune Président, accompagné de la Jeune Première Ministre, Myflesta Gourdet, a été brutalement empêché à prendre la parole à l’émission, sans motifs, par M. Delva. Sous l’insistance des autres animateurs, le Jeune-Président a été invité à quitter le siège qu’il occupait pour prendre celui d’un autre animateur de l’émission, Edmond Jean-Baptiste [...]



Malgré cela, M. Guyler C. Delva s’est déplacé pour venir arracher le micro devant le jeune-président avant de le gifler au visage. Devant cet acte odieux, les autres animateurs de “Matin Caraïbes” ont annoncé à leur public que M. Delva venait de poser un acte indigne et qu’ils le laissait terminer tout seul l’émission et se sont retiré avec le Jeune-Président et la Jeune-Première ministre du studio.



L’Association des Volontaires pour la Démocratie condamne fermement cette agression indigne de Guyler C. Delva sur le jeune-Président de la République, Faranday Pierre-Louis. Elle considère cette ce geste comme une offense à la jeunesse haïtienne [...] L’AVD considère également cet acte sans grandeur d’un journaliste qui prétendait défendre à les autres journalistes de toute forme d’agression, comme un crachat au visage de la jeunesse organisée et active d’Haïti. En agressant le Jeune-président de la République, toute la jeunesse haïtienne se sent également agressée…



Depuis son installation le 23 février dernier, le Gouvernement Jeunesse d’Haïti rencontre toute sorte de difficultés. Mais les jeunes ont montré de la volonté pour tenir et aller jusqu’au bout, car ils sont le présent et l’avenir d’Haïti.



[...] L’Association des Volontaires pour la Démocratie, comme tous les groupes organisés du secteur de la Jeunesse, est prête à accompagner le jeune Président de la République dans toutes les démarches qu’il souhaite entreprendre. »



HL/ HaïtiLibre