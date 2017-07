Haïti - Éducation : Vers plus de coopération avec la Banque Caribéenne de Développement





Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l'Éducation Nationale, accompagné de Norbert Stimphil Coordonateur du projet Éducation Pour Tous (EPT) et de Délima Pierre le Directeur Général de l'Office National de Partenariat en Éducation (ONAPE), s'est entretenu avec Mme Idamay Denny, Responsable de programmes sociaux de la Banque Caribéenne de Développement (BCD) et de plusieurs cadre de la Banque, autour de la coopération dans le secteur éducatif entre la Banque et Haïti.



Les projets en cours en appui au secteur de l'éducation en Haïti, qui vient de bénéficier de subventions de plus de 20 millions de dollars de la BDC http://www.haitilibre.com/article-21441-haiti-politique-plus-de-20-millions-de-dollars-de-subvention-pour-2-projets.html et la perspective d’autres projets financés par la Banque Caribéenne ont été au centre des discussions. Pour le Ministre Cadet, la formation des maîtres, les infrastructures scolaires, le nouveau secondaire figurent parmi les priorités soumises à la BDC.



Mme Idamay Denny s’est dit à l'écoute du Ministère de l’Éducation en vue d'appuyer les priorités définies par le Ministre Cadet et le Gouvernement haïtien pour le secteur de l'éducation et les deux parties se sont entendu pour poursuivre et approfondir ces échanges en vue du lancement de nouveaux projets au profit du secteur de l’éducation en Haïti.



