Haïti - Guyane : Démantèlement d’une filière clandestine d’immigration





Après une longue enquête de près de 10 mois sur une filière d’immigration clandestine entre Haïti et la Guyane via la République Dominicaine, Curacoa, le Panama et le Suriname, une vingtaine de personnes ont été interpellées.



Suite à une information judiciaire, 4 personnes ont été mises en examen dont 3 de nationalité haïtienne et une de nationalité française. Ces personnes sont accusées, pour des faits commis entre juillet 2016 et juillet 2017, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire français en bande organisée et d’avoir hébergé et transporté des étrangers en situation irrégulière.



Deux des personnes ont été incarcérées les deux autres mis sous contrôle judiciaire



Par ailleurs, une dizaine d’étrangers en situation migratoire irrégulière ont été interpellés aux domiciles des détenus et ont fait l’objet d’un traitement de reconduite à la frontière.



TB/ HaïtiLibre