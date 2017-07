Haïti - Actualité : Zapping...





Le Sénateur Willot Joseph agressé :

Des bandits ont attaqué le Sénateur Willot Joseph (PHTK). Après l'avoir dépouillé de ses biens, ils sont repartis avec sa voiture...



Armée : début du recrutement :

C'est ce lundi 17 juillet que devrait débuter le recrutement de la première classe de soldats de la nouvelle force de défense d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-21481-haiti-flash-l-armee-recrute-appel-a-candidatures.html



Fin des élections indirectes :

Uder Antoine, le Directeur exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP) au terme des élections indirectes qui se sont déroulées dans en Haïti (du 10 au 14 juillet 2017) a indiqué que 700 des 708 membres ont été élus pour la formation des Assemblées municipales, à travers les 140 communes du pays.



« Zafè touris se zafè tout moun » :

Ce weekend, en marge de la célébration de la Fête Patronale Notre Dame du Mont Carmel, Colombe Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme dans le cadre de la campagne de sensibilisation « zafè touris se zafè tout moun » s’est entretenue avec les marchandes de la route conduisant au site de la la chute de Saut d'Eau



Visite d'étude au Jardin Botanique National d’Haïti :

Un groupe d'étudiants option phytosanitaire, de la Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) de l'Université d'État d'Haïti (UEH) a effectué une visite d'étude au Jardin Botanique National d'Haïti (JBNH).



Coopération espagnole :

Vendredi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe et les représentants de l'Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement (AECID) ont participé à la cérémonie de signature du « Projet d'appui à l'intégration de la prévention des risques dans les documents de planification et de la résilience des territoires en Haïti ».



HL/ HaïtiLibre