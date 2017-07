Haïti - FLASH : Attaque d'un bus de Capital Coach Line, passagers dépouillés





Samedi après-midi, un groupe de 9 individus armés de machettes ont bloqué la RN1 en dressant une barricade de roches dans la zone appelée Ciment d’Haïti, forçant à s’arrêter un autobus de la Capital Coach Line qui transportait des missionnaires américains avant d’investir le véhicule et dépouiller les passagers de leur argent, environs 40 dollars américains, puis ils sont descendus, ont dégagé la route avant de s’enfuir et laisser l’autobus reprendre sa route.



L’information a été confirmée par Roosevelt Jean-François, le Président Directeur Général des bus Capital Coach Line qui assure avoir été informé de l’incident et aussitôt alerté les autorités de l’État major de la Police Nationale d’Haïti, qui sont arrivé sur les lieux plusieurs heures après l’incident, déplorant que les autorités haïtiennes ne l’ont même pas contacté pour avoir des informations sur cet incident.



Il confirme que les passagers sont rentrés sains et saufs à Port-au-Prince et que l’autobus n’a subit aucun dommage.



De son côté Léon Rosard Saint-Cyr, le Secrétaire d'État à la Sécurité Publique réagissant aux réseau sociaux qui mentionnait cette attaque et le rançonnement des passagers a émis dimanche dans la précipitation un démenti officiel affirmant « qu'aucune trace d'un pareil incident n'a été décelée par les unités de la police cantonnées sur place ni par celle dépêchées sur les lieux depuis hier soir [samedi] » et depuis il n’a émis aucune note rectificative....



Le PDG de Capital Coach Line regrette le manque de protection en Haït, soulignant que ses autobus n’ont jamais faitl’objet de pareille attaque en République Dominicaine même dans les moments les plus difficile sur les routes, les militaires dominicains assurant toujours la protection de ses autobus.



Rappelons que ce n’est pas la première fois que Capital Coach Line est victime d'une attaque en mars 2015 un de ses autobus avait déjà été attaqué et incendié http://www.haitilibre.com/article-13295-haiti-flash-un-autobus-de-capital-coach-line-attaque-et-incendie.html



SL/ HaïtiLibre