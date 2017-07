Haïti - Économie : Association des Entrepreneurs Digicel, nouveau Conseil d’Administration





Ce mardi 18 juillet un nouveau Conseil d’Administration pour l’Association des Entrepreneurs Digicel (AEDIG) est entré en fonction sous la Direction de Myrtha Vilbon, Entrepreneure de l’Année 2016, donnant une énergie nouvelle, à sa mission qui est d’amplifier la voix du monde des affaires, et de promouvoir une économie axée sur des entreprises socialement responsables.



Le Conseil, dont le mandat expire en 2019, se compose de neuf membres, tous provenant d’horizons divers du monde des affaires en Haïti. Il est, en outre, composé des anciens finalistes du concours et d’un représentant du comité organisateur.



Membres du Conseil :

Présidente : Myrtha Vilbon, fondatrice de Glory Industries, le premier fabriquant local de papier et de serviette hygiénique.

Premier Vice-Président : Athanase Louis.

Deuxième Vice-Président : Odelin Ordelus.

Trésorière : Daphnée Floréal et

Secrétaire : Max Larson Henry.



Quatre conseillers experts, tous issus du secteur des affaires, complètent le conseil. Il s’agit de : Myrna Verdier, Brona Cusack, Yves François, et Lionel Pressoir, Président du Conseil sortant.



Rappelons que l’AEDIG fut créée l’année dernière, dans le but de promouvoir l’esprit d’entreprise et renforcer les capacités de plus de 550 entrepreneurs ayant participé au concours, notamment par la formation et le réseautage, afin de les rendre plus dynamiques dans l’économie.



La mise sur pied de l’AEDIG est une étape importante dans le concours Digicel Entrepreneurs de l’Année, lequel existe depuis 2010 et a permis d’identifier et d’encourager l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs-leaders.



HL/ HaïtiLibre