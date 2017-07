Haïti - Football féminin U-20 : Première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde (FIFA)





Haïti recevra au Stade Sylvio Cator, du 19 au 23 juillet 2017, la première phase des éliminatoires de la Coupe du monde de Football féminin U-20 (FIFA) qui se jouera en France du 7 au 26 août 2018.



Notre Sélection nationale qui est dans le Groupe A, devra affronter les équipes d’Anguilla Dominique et Cuba avec suffisamment de points pour décrocher le seul billet qualificatif donnant accès à la deuxième phase des éliminatoires.



Le 19 juillet prochain nos Grenadières rencontreront l’équipe d’Anguilla, alors que le même jour Cuba ouvrira la compétition contre la Dominique



Le 21 juillet Haïti se mesurera à la Dominique tandis que le même jour Anguilla jouera contre Cuba



Le 23 Juillet nos vaillantes Grenadières affronteront Cuba alors que le même jour la Dominique sera opposée à

Anguilla.



L’équipe haïtienne des moins de 20 ans est constituée, en grande partie, des joueuses de la dernière sélection U17.



Liste des joueuses convoquées par l’entraineur Cowsky Sainvil :



Gardiennes :

Auguste Daphney, Clerméus Naphtaline (AS Tigresses) et Théus Kerly (Aigle Brillant AC).



Défenseures :

Charles Emeline, Damour Kerlidad (Anacaona SC), Gervais Taina, Jean Rosianne (AS Tigresses), Lorthé Naphtalie (Aigle Brillant AC), Mathurin (ASF Croix des Bouquets) et Olivier Martine,



Milieux :

Jean Baptiste Dieunica (Aigle Brillant AC), Macéan Magdala (Anacaona SC), Millien Nadine (AS Tigresses), Millien Wagnelda (Valentina FC), Thomas Dolores.



Attaquantes :

Eloissaint Roseline (AS Tigresses), Jeudy Sherly, Louis Abaina (ASF Croix des Bouquets) et Nicolas Nelourde (Anacaona SC).



4 joueuses U-17 ont été appelées pour compléter l'effectif : Mathurin Ruthny (Défenseure), Jean Baptiste Dieunica (Milieu), Louis Abaina (Attaquante) et Dumornay Melchie Daelle «Corventina» (Attaquante).



BF / HaïtiLibre