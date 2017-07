Haïti - Social : L'ONA lance un nouveau service pour la Diaspora





Lundi, dans le cadre des conférences hebdomadaires, Chesnel Pierre le Directeur Général de l’Office National d’Assurances (ONA), a lancé deux nouveaux produits « ONA FANM » et « ONA DIASPORA »



Tout en rappelant la vocation sociale de l'ONA, Chesnel Pierre a expliqué qu’ONA FANM est un produit qui permettra aux femmes n'ayant pas accès facilement aux crédits, dans les zones reculées et membres d'Associations, de bénéficier de prêts jusqu’à 50.000 gourdes à un taux imbattable de 1%, ce qui les aidera à créer des petites entreprises.



Par ailleurs, « ONA DIASPORA », permettra aux anciens assurés de l'ONA qui ont dû laisser le pays, de continuer à payer leurs frais de cotisations.



Par ailleurs, « ONA DIASPORA » offre également la possibilité à toute autre personne vivant dans la diaspora, d'intégrer l'ONA et de payer les frais de cotisation en ligne, ce qui les autorisera à bénéficier des prêts à l'ONA en vue de faire des projets d'investissements dans le pays et augmenter le taux d'emplois dans le pays.



Il a également rappelé que qu’« ONA PHARMA » et « ONA MARKET », deux nouveaux produits déjà mis en place par la nouvelle équipe, visent à soulager les employés et tout assuré de l'ONA qui bénéficient d'un rabais de 10 à 20 % sur leurs achats dans certaines pharmacies et des supermarchés.



Enfin le Directeur Général de l'ONA a annoncé l'ouverture, le 24 août prochain, d'un Bureau Communal de l'ONA à Mirebalais, et d'autres succursales d'ONA PAM dans des communes comme l'Estère, Saint-Michel de l'Attalaye, Aquin en vue de décentraliser les services offerts par l'ONA.



HL/ HaïtiLibre