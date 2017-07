Haïti - Actualité : Zapping...





FLASH invitation spéciale à la marche artistique :

Invitation spéciale pour participer à la MARCHE ARTISTIQUE du Festival Féministe Nègès Mawon ce mardi 18 Juillet à partir de 3h00 p.m. Point de départ: NATCOM (Pont Morin) avec BIC et Stevy Mahy ; Point d’arrivée: Place Jérémie avec Vodoula. Sur l'ensemble du parcours (Pont-Morin / Bois-Verna / Avenue Christophe / Place Jérémie), participation de plus d'une quarantaine d'artistes (femmes et hommes) qui donneront 9 spectacles de danse, de théâtre, de slam, de poésie, de musique à 9 étapes différentes de la marche. Défilé de femmes policières, participation d’organisation de femmes à capacité réduite etc...

Code vestimentaire : Corsage ou maillot blanc. Vous recevrez sur place des brassards, des drapeaux, des pancartes, etc... Accompagnement de la PNH, de la Mairie de Port-au-Prince et des Scouts d'Haiti. Femmes et hommes attendus en grand nombre.



Corrections Baccalauréat :

Hier lundi, les opérations de correction des copies des candidats du bac de l'Ouest ont débuté. Philosophie et Biologie sont les deux premières matières qui seront évaluées par les correcteurs au Centre de correction du Canado-haitien.



Désavoué le CSS a 72 heures pour revoir sa copie :

Après le rejet quasi-unanime du rapport du Conseil Supérieur des Salaires (CSS) proposant une augmentation du salaire minimum de 35 gourdes pour les ouvriers de la sous-traitance http://www.haitilibre.com/article-21461-haiti-flash-le-css-propose-un-salaire-minimum-journalier-de-335-gourdes.html , Roosevelt Bellevue, le Ministre des Affaures Social et du Travail a invité vendredi les membres du CSS à revoir leur copie dans les 72 heures et a procéder à une réflexion plus approfondie de ses recommandations (échéance s’achevant ce mardi).



Armée : Prolongation des inscriptions ? :

Les inscriptions pour recruter des soldats pour la nouvelle force de défense d’Haïti a débuté lundi. Ils étaient plus de 1,000 aspirants et Hervé Dennis, le Ministre de la Défense n’écarte pas la possibilité de prolonger les inscriptions qui doivent prendre fin le 21 juillet prochain et de les étendre à plusieurs autres centres



Vers un accès universel aux médicaments ?

Le Chili et le Mexique disposent d’un fonds de 500,000 dollars américains pour financer l’accès universel aux médicaments en Haïti.



Début de l’analyse du projet de budget (2017-2018) :

Lundi, la Commission Economie et Finance de la Chambre des Députés a débuté l’analyse du projet de budget 2017/2018, et rencontré Fritz Caillot, le Ministre des travaux publics, dont le ministère bénéficie de plus de 12 % du projet de budget.



HL/ HaïtiLibre