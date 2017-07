Haïti - Football : La sélection U-17 féminine en stage à Minnesota





La sélection féminine U-17 a laissé Haïti lundi après-midi à destination de Minnesota où elle joueront 3 matchs (mardi, mercredi et jeudi).



Elles resteront aux États-Unis une semaine de plus pour pouvoir s'entraîner grâce à une courtoisie du Gouvernement américain qui offre le séjour du 23 au 29 Juillet. C'est un voyage très coûteux pour la Fédération Haïtienne de Football (FHF) qui a financé tous les tickets d'avion et les frais d’hôtel de la première semaine.



La délégation haïtienne comprend 16 personnes, 14 joueuses et les deux coaches Fiorda Charles et Esther Milord. Nos Grenadières U-17 seront de retour au pays le 30 juillet prochain.



Nos Grenadières sont décidées de profiter de ce stage et elles ont de grandes ambitions pour la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA dont la 3eme Phase éliminatoire se jouera en Haïti du 16 au 23 octobre prochain.



Pendant leur séjour à Minnesota nos joueuses seront supportées par l'ancien international haïtien Ricardo Pierre Louis, qui apportera des équipements de football.



1,278 équipes venant de 19 pays de plus de 20 États américains participent cette année à la USA CUP à Minnesota. Les équipes de Manchester et du Bayern seront aussi de la compétition ainsi que d'autres équipes féminines de haut niveau.



BF/ HaïtiLibre