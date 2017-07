Haïti - Politique : La Ministre Auguste à l'Assemblée des anciens boursiers de Taïwan





Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger, accompagnée de sa Directrice Générale Yolette Mengual, ont pris part, à l'Assemblée des anciens élèves (Alumni) de Taiwan à l'hôtel Royal Oasis.



Notez que l’Association des « Alumni » de Taiwan regroupe des anciens boursiers et des amis de Taiwan en Haïti. Dans ses propos de circonstance la Ministre Auguste a remercié la République de Chine qui accueille chaque année des boursiers haïtiens dans ses prestigieuses Universités, saluant le dynamisme et la prospérité grandissante du Taïwan, qui selon la Ministre doit son succès à la qualité de l'éducation, surtout au niveau de l'enseignement supérieur soulignant « Les Haïtiens qui étudient en République de Chine et dont certains passent quatre ans dans ce pays, sont aussi considérés par mon Ministère, comme des Haïtiens Vivant à l'Étranger. C'est pourquoi je suis ici, pour vous montrer combien j'accorde de l'importance aux haïtiens qui étudient en Chine actuellement ou qui ont terminé avec leurs études ».



Tout en invitant ces jeunes diplômés à mettre leurs connaissances au service du pays, la Ministre Auguste les a invité à passer au Ministère (MHAVE), afin de discuter avec eux d’une stratégie d'intégration.



Pour sa part, le nouvel ambassadeur de Taiwan accrédité Haïti, Guillaume Cheng-Hao Hu http://www.haitilibre.com/article-21172-haiti-diplomatie-3-nouveaux-ambassadeurs-accredites.html a réitéré le support et l'amitié de son pays à Haïti. Une occasion pour présenter les 19 nouveaux boursiers haïtiens qui doivent se rendre à Taïwan sous peu poursuivre leurs études universitaires.



HL/ HaïtiLibre