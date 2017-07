Haïti - Politique : Le Ministre Fleurant souhaite redéfinir la coopération avec Taïwan





Mardi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, a rencontré le nouvel Ambassadeur de Taïwan (République de Chine) accrédité en Haïti, Guillaume Cheng-hao Hu.



Cette réunion de haut niveau s’est déroulée autour de la redéfinition de la coopération bilatérale existant entre les deux Républiques en regard de la géo-économie.



Dans ses propos, le Ministre Fleurant a expliqué à l’Ambassadeur Guillaume Cheng-hao Hu, la nécessité de redéfinir la coopération entre les deux pays en fonction des priorités du gouvernement d’Haïti. Il a plaidé notamment en faveur de prêts sur le long terme , sans toutefois écarter l’octroi de dons, soulignant « Haïti a besoin de regarder vers 2030 pour devenir un pays émergeant, pour y arriver nous devons miser sur des projets viables, soutenables, axés sur des prêts, capables de garantir le développement durable ».



L’Ambassadeur Taiwanais a pris acte de ces orientations et a promis de transmettre à son gouvernement les priorités de l’Administration Moïse-Lafontant. Par ailleurs, il a proposé de maintenir les dons, d’aller vers les prêts sur le long terme et d’engager également une coopération sur le partenariat public-privé.



