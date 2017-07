Haïti - Actualité : Zapping...





Evans Paul et Wilson Laleau au Sénat :

L’ex-premier Ministre Evans Paul et l’ancien ministre des Finances Wilson Laleau ont été entendus, ce mardi, par la commission sénatoriale spéciale chargée d’approfondir l’enquête de la commission éthique et anti-corruption sur l’utilisation des fonds du programme Petro Caribe.



Réunion avec une délégation du SouthCom :

Une réunion s'est tenue à la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) entre une délégation du Commandement Sud des Forces Armées des États-Unis (SOUTHCOM) et ]Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), pour le lancement d'une nouvelle initiative dénommée Human Rights Initiative (HRI). Cette initiative avait pour but de renforcer le partenariat entre les représentants des forces sécuritaires, les membres du Gouvernement et les membres de la Société Civile.



Vers une sécurité sociale pour les ouvriers du PIC :

Mardi à eu lieu une réunion de travail à Caracol entre l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) et la compagnie S&H Global, S.A autour d'une sécurité sociale pour les personnels du Parc Industriel de Caracole (PIC). On participé entre autres à cette réunion le Dr. Agabus Joseph et Israël Petit-Frère, respectivement Directeur Général et Chef de l'Unité de Contractualisation de l'OFATMA et Mme Bora Lee, Assistante Directrice de S&H Global, S.A.



Projet d’accord de siège pour la CRI :

Mardi Premier Ministre, Lafontant, s’est entretenu avec Elhadj As Sy, le Secrétaire général de la Fédération internationale (CRI) des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en présence de Guiteau Jean-Pierre, Président de la Croix-Rouge Haïtienne. Les discussions ont porté notamment sur un partenariat durable entre Haïti et la Fédération internationale et sur le projet de signature d’un accord de siège qui permettrait à la Fédération, dans le cadre de fonctionnement en Haïti, de bénéficier des privilèges et immunités, de se doter d’un statut juridique et d’avoir une reconnaissance officielle.



Mission d’amélioration du cadre de vie dans le Nord :

Lundi a démarré la mission de contribution à l'amélioration du cadre de vie des habitants du Nord par l'appropriation des industries culturelles en Haiti. Ce projet financé par la Coopération Espagnole est co-exécuté par l'UNESCO , le Ministère de la culture et de la communication, le Bureau National d'Ethnologie (BNE), le Ministère du Tourisme, l'ISPAN. Le Directeur Général du BNE, Erol Josué et son équipe Technique travaillent afin que dans ce projet le Patrimoine Culturel Immatériel soit sauvegardé et mis en valeur dans la mise en place des projets de gestion patrimoniale, de la formation du capital humain et du développement du secteur entreprenarial culturel et touristique.



« Artists for Equality » :

En début de semaine une activité baptisée « Artists for Equality » s’est tenue à l’initiative de l’Ambassade des États-Unis en Haïti. Des artistes émergents de disciplines diverses se sont succédé devant l’assistance autour de la thématique de la diversité.



HL/ HaïtiLibre