Haïti - Sports : 1ère Édition de la compétition «Haiti Bodybuilding Classic»





Dimanche 23 juillet, à l’Hôtel Marriott aura lieu pour la première fois une compétition amicale de musculation entre Haiti et la République dominicaine « Haiti Bodybuilding Classic » (HBC). Ce concours est ouvert aux uniquement aux athlètes amateurs haïtiens et dominicains qui pourront participer dans les catégories suivantes : « Bodybuilding » (welter, poids moyen et léger) ; « Men's Physique » ; Bikini et « Bodyfitness ».



L'un des principaux objectifs de cette compétition est de relancer l'industrie de la musculation en Haïti et permettre à la Fédération haïtienne de mieux encadrer les athlètes haïtiens. Avec le soutien de l’« International Federation of Bodybuilding » (IFBB) les organisateurs de HBC espèrent accueillir éventuellement une compétition professionnelle en Haïti où les athlètes haïtiens pourraient obtenir leurs cartes Professionnelles.



Pour sa Première Édition, HBC mettra en vedette des athlètes venu de la diaspora haïtienne et bien sûre des pionniers haïtiens qui viendront soutenir l’évènement.



Notes pour les athlètes :

Cette compétition suivra les normes de l’IFBB et sera approuvée par les Fédérations d’Haïti et de la République Dominicaine. Ce concours est réservé uniquement aux athlètes haïtiens et dominicains



Inscription des athlètes : 10 dollars américains

Enregistrement et poids : de 7h00 à 9h00 a.m.

Ouverture et compétition: à partir de 10h30 a.m.



Notes pour le public :

Dimanche à l’Hôtel Marriott de Port-au-Prince à partir de 10h30 a.m.

Entrée : 10 dollars américains ou 650 Gourdes

Entrée VIP : 15 dollars américains ou 1,000 Gourdes



Animation musicale durant le show : DJ Olse.



