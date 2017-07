Haïti - Actualité : Zapping...





Résultats définitifs des élections indirectes :

Résultats définitifs des élections indirectes pour la formation des assemblées municipales https://drive.google.com/drive/folders/0B56RZ3-JtuHxVHpXSjc2aFhfdzg



Fin des privilèges des anciens Présidents provisoires :

Selon Lucien Jura, Porte-parole et conseiller en communication de la Présidence l'arrêté pris en conseil des ministres le 12 juillet 2017, supprimant les privilèges des anciens Présidents provisoires entre dans le cadre des mesures visant à réduire le train de vie de l’État.



Change : la BRH injecte 10 millions US :

Mercredi la Banque de la République d’Haïti (BRH) a annoncé avoir injecté 10 millions de dollars américains sur le marché afin de stabiliser le taux de changes de la Gourdes.



Lancement de 230 classes d’alphabétisation :

Mardi, Émile Brutus, Secrétaire d’État à l’Alphabétisation a procédé au lancement de 230 classes d’alphabétisation dans l’Artibonite.



10 millions US pour la Caravane :

La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a accordeé dernièrement, 10 millions de dollars américains à l’État haïtien dans le cadre de la mise en œuvre de la caravane du changement. Ce fonds est destiné notamment à la réhabilitation de route et au curage de canaux. Un accord a été signé par les ministres des Finances, des Travaux Publics et le représentant de la BID



Ouverture d’un camp d’été au Cayes :

Dans le cadre de la police communautaire, un camp d'été a été ouvert mardi dans les jardins du Commissariat des Cayes, en faveur d'une quarantaine d'enfants âgés de 9 à 13 ans, issus des écoles publiques de la ville des Cayes et de ses environs. Le recrutement a été fait sur une base d'excellence, les élèves ayant eu les meilleures notes pour l'année ont été choisis. Ce camp va s'étendre sur 4 semaines du 17 juillet au 11 août 2017. Les enfants bénéficieront d'une formation en : respect de l'environnement, éducation civique, secourisme, sport, art floral, artisanat. L'ouverture a été faite en présence de Max serge Daniel Délégué Départemental du Sud et Etienne France maire adjoint de la ville des Cayes.



HL/ HaïtiLibre