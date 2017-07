Haïti - Sports : 28 sportifs haïtiens aux VIIIe Jeux de la Francophonie Abidjan 2017





Régine Lamur, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique a présenté lors d’un point de presse cette semaine, les athlètes de la délégation haïtienne qui représenteront Haïti aux VIII ème Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Abidjan (capitale de la Côte d’Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017.



Placés sous les signes de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, ces Jeux représentent une occasion pour la jeunesse francophone de se rencontrer, de rivaliser et d’échanger dans un esprit de saine compétition.



La délégation haïtienne comprend 62 membres : 28 sportifs (18 Footballeurs, 6 Cyclistes, 2 Judokas , 2 pongistes), 10 artistes (5 danseurs Hip Hop, 2 Marionnettistes, 1 Photographe, 1 Peintre et 1 sculpteur) et 14 Accompagnateurs et/ou Dirigeants (4 Chargés nationaux en Sport, Culture, Communication et Responsable de dossier national, 4 Officiels, 1 Ambassadeur et 1 Journaliste).



Nos sportifs tenteront de faire mieux ou d’égaler la compétition de 2001 où Haïti avait remporté 3 médailles ( 1 Or, 1 Argent et 1 Bronze) ou celle de 2013 avec ses 2 médailles (1 Or et 1 Bronze).



Ralph Kernizan, le Président de la Fédération Haïtienne de Tennis de Table, a de son côté, remercié le Ministère pour sa contribution financière qui a beaucoup aidé à la préparation de ses deux pongistes qu’il estime assez équipés pour représenter valablement Haïti. Il en a profité pour souhaiter bonne chance aux autres participants.



La Ministre Lamur invite toute la population haïtienne à supporter nos athlètes et artistes concluant « Je comprends que les conditions sont difficiles mais je crois en la qualité intrinsèque de nos athlètes et artistes pour faire bonne figure dans ces VIIIe Jeux de la Francophonie »



HL/ BF/ HaïtiLibre