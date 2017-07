Haïti - FLASH : Armée, mise en garde de Mario Andrésol





Alors que le recrutement de la première classe de militaire se poursuit http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html Mario Andrésol, ex-capitaine des FAD’H et ancien Commandant en Chef très respecté de la Police Nationale d’Haïti (PNH) http://www.haitilibre.com/article-19568-haiti-securite-mario-andresol-recoit-le-prix-du-leadership-international.html , lance une mise en garde contre les décisions précipités rappelant « Autant la création précipitée de la Police en 1995 a donné les résultats que l’on sait, d’un point de vue socio-politique, autant la remobilisation de l’armée dans les conditions actuelles aura des conséquences imprévisibles pour le pays ».



Soulignant « Le problème au fond, n’est ni la police ni l’armée en elles-mêmes, c’est plutôt ce que nous en faisons après les avoir créées ou remobilisées. Le problème, c’est comment s’y prendre pour finir avec ce système pourri, corrompu et corrupteur, générateur de crimes et d’impunités ».



Poursuivant « En 1995, la police fut créée pour remplacer l’armée. Et depuis, la plupart de nos dirigeants qui se sont succédé au pouvoir ont toujours manifesté une volonté politique en vue d’en assumer le contrôle. Les résultats sont là. Un échec à gérer, un boulet de plus au pied de la République [...] En ma qualité de Commandant en chef des forces de police, j’ai toujours lutté, au cours de mon passage, pour une police professionnelle apolitique, soumise aux autorités politiques, respectueuse des droits de l’homme et jouant pleinement son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics et de la Justice.



Ex capitaine des FAD’H je suis pour une remobilisation ordonnée d’une armée de métier avec une doctrine d’emploi bien définie, des règles d’engagement précises et une politique de défense bien élaborée. L’armée, l’école de l’Honneur, du Patriotisme, du Sacrifice, de la Discipline est trop importante comme institution régalienne pour être remobilisée au petit bonheur, sans qu'on tienne compte de certains facteurs socio-économiques qui poussent nos jeunes à s’y enrôler.



En effet, que peut-on espérer de nos futurs soldats, ceux-là qui vont constituer les hommes de troupes de cette nouvelle armée ? Eux, qui assistent journellement aux spectacles hideux offerts gratuitement par nos élites politiques dans une société aux moeurs dépravées et aux valeurs morales banalisées. Tout comme pour la police, il est à craindre que cette armée une fois remobilisée ne porte en elle les germes de sa destruction et ne serve de tremplin à de jeunes loups qui voudront s’enrichir illicitement au mépris de tout code d’éthique, d’honneur et de déontologie.



Il nous faut une nouvelle société, un nouveau type de citoyen pour de nouvelles institutions. Dans cette optique, lancer le processus de remobilisation de l’armée dans cette conjoncture de crise socio-économique aussi aigüe en commençant par le recrutement des hommes de troupes, est plus qu’inquiétant.



Aussi, ce recrutement pour la remobilisation de l’armée, tout comme celui lancé en 1995 pour la création de la police, n’est qu’une affreuse grimace faite à la société, un pied de nez qui, s’il n’est pas corrigé, ne présage rien de bon pour l’avenir de la République. »



HL/ HaïtiLibre