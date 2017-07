Haïti - AVIS : Inscriptions ouvertes au concours d’entrée à l’UEH (2017-2018)





L’Université d’État d’Haïti (UEH) avise le public en général, les postulants en particulier que les inscriptions au concours d’entrée à l’UEH sont ouvertes depuis le vendredi 21 juillet jusqu’au jeudi 24 août 2017.



Les postulants peuvent s’inscrire dans trois (3) facultés au maximum.



Conditions : :

1. Détenir les certificats de fin d’études secondaires : BAC. I et BAC. II, Certificat du Nouveau secondaire ou Certificat du BAC. Unique;

2. Être munis (es) de leur acte de Naissance ou d’un extrait des Archives Nationales ;

3. Être munis (es) de leur Numéro d'Identification Fiscal (NIF) ;

4. Être munis (es) de deux photos identiques et récentes de format passeport ;

5. Ne pas être déjà étudiants(tes) à l’UEH ;

6. N’avoir jamais été expulsés(es) d’une entité de l’UEH ;



Procédure d’inscription en ligne :

1. Remplir un formulaire en ligne en utilisant l’adresse suivante : http://admision.ueh.edu.ht/Inscription/Account/Login?ReturnUrl=%2FInscription%2FPostulant%2FCreate

2. Payer pour chaque entité choisie les frais d’inscription sont de 500 Gdes (Cinq cents gourdes) dans n’importe quelle succursale de la SOGEBANK au nom du compte UEH/DEMANDE D’ADMISSION, numéro : 706054558 ;

3. Présenter les pièces exigées au secrétariat de chacune des entités choisies entre 8h30 a.m. et 3h30p.m. pour validation aux jours et aux dates indiqués ;

4. Soumettre un dossier complet pour chaque inscription ;

5. Inscrire au dos de chaque photo : nom et prénom, téléphone et NIF ;

6. Présenter le formulaire dûment rempli en ligne ;

7. Présenter une fiche de dépôt de 500 gourdes de la SOGEBANK pour chaque entité choisie.



Dates des concours d’admission :



Institut National d'Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales (INAGHEI) : Dimanche 28 août ;



Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) : Dimanche 3 Septembre ;



Faculté d’Odontologie (FO) : Mardi 5 Septembre ;



IERAH/ISERSS : Samedi 9 septembre ;



Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV): Samedi 16 Septembre ;



Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) : Dimanche 17 Septembre ;



Faculté des Sciences (FDS) : Dimanche 24 Septembre ;



Faculté et Écoles de Droit et d'Économie de Provinces (FEDEP) : Dimanche 24 septembre ;



Campus Henry Christophe de Limonade (CHCL) : Lundi 25 au vendredi 29 septembre ;



Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) : Dimanche 1 octobre.



RAPPEL : Il n’y aura aucune considération ni remboursement pour les causes suivantes :

- Retard ;

- Perte de dossier ;

- Paiement effectué dans une autre banque ou sur un autre compte.



Pour informations :

Par mail à : admission@ueh.edu.ht

Par téléphones aux : 4241-8834/ 4241-8840



Les postulants admis devront soumettre obligatoirement l’extrait des archives de leur acte de naissance.



NOTE : La validation pour la FAMV se fera du 5 au 14 septembre 2017



HL/ HaïtiLibre