Haïti - Actualité : Zapping...





Lavalas croit que l’armée sera une milice :

Le Sénateur Lavalas Nenel Cassy, critique la Ministère de la Défense qui a lancé le recrutement de la première classe de militaire de la nouvelle force de défense d’Haïti soulignant « Avec 25 millions de Gourdes de budget d’investissement, le Ministère de la Défense ne peut pas dire qu’il crée une armée » convaincu qu’il va s’agir plutôt d’une milice au service du Gouvernement...



USA : Vers le renouvellement du CBTPA :

Une réunion a eu lieu entre l’Association des Industries d’Haïti (ADIH), le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) et la Congresswoman Frederica S. Wilson sur le renouvellement du « Caribbean Basin Trade Partnership Act » (CBTPA)



Criminalité transnationale, la lutte s’organise :

Lors de sa rencontre avec son homologue de la République Dominicaine, Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police National d’Haïti (PNH) http://www.haitilibre.com/article-21598-haiti-politique-la-pnh-et-le-ministere-de-la-defense-dominicaine-discutent-securite-aux-frontieres.html les deux hommes ont matérialisé l'engagement pris, il y a un an en Floride, de désigner chacun un officier de liaison dont la mission consiste à faciliter le partage en temps réel d'information susceptible de contribuer à lutter contre la criminalité transnationale organisée. Par la suite, Michel-Ange Gédéon a visité l'École et l'Académie de police Dominicaine



Raquel Pélissier sur le Jury de Miss Martinique :

Raquel Pélissier, Miss Haïti 2016, première dauphine à Miss Univers 2016, faisait partie du jury qui a choisi Jade Voltigeur, 18 ans originaire de Fort-De-France comme Miss Martinique 2017.



Reprise des activités à la SONAPI :

Bernard Schettini, Directeur Général de la Société nationale des parcs industriels a annoncé la reprise des activités à la Société Nationale de Parcs Industriels (SONAPI) et l’agrandissement du Parc pour favoriser l’arrivée d’autres entreprises.



Moïse en tournée dans les plaines des Cayes et de Torbeck :

Samedi, le Président Jovenel Moïse, a visité les plaines des Cayes et de Torbeck pour réitéré aux agriculteurs la volonté de l'État d'entreprendre des actions d'envergure en vue d'arriver à une meilleure gestion des eaux de surface dans la région.



HL/ HaïtiLibre