Haïti - Politique : Moïse réunit 8 maires et fait des promesses contre l'insalubrité





Lundi au Palais national, le Président Jovenel Moïse, a rencontré les maires des 8 communes de la zone métropolitaine autour des voies et moyens à mobiliser pour combattre durablement l'insalubrité dans la capitale et ses environs.



Cette importante réunion, qui fait suite à celle de juillet dernier entre le Chef de cabinet du Président Wilson Laleau et les maires de la région métropolitaine a permis au Chef de l'État d'évoquer la nécessité pour les services publics de mener une lutte acharnée contre les fatras qui encombrent les rues de la capitale. Moïse a affirmé vouloir œuvrer au renforcement des capacités des municipalités en leur fournissant notamment des matériels et équipements adéquats pour la mise en œuvre de leur politique d'assainissement.



Le retour d’effectifs d’officiers sanitaires, la mise en place d'un plan d'assainissement pour les zones de Bolosse, de la Saline et de la Croix-des-Bossales, le curage des ravines et des canaux de drainage dans les différents quartiers de l’aire métropolitaine ont été quelques uns des points abordés par les différents acteurs qui ont tous affirmé leur volonté de travailler pour changer le visage de la capitale et de ses communes limitrophes.



Le Chef de l’État a exprimé sa volonté d’impliquer davantage dans les opérations à venir, toutes les institutions publiques concernées par la question de l'assainissement et promis aux maires qu’il ne ménagera aucun effort pour permettre aux populations de la zone métropolitaine et du reste du pays d'évoluer dans un environnement plus sain.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19586-haiti-environnement-port-au-prince-declare-la-guerre-aux-fatras.html

http://www.icihaiti.com/article-17964-icihaiti-environnement-les-maires-de-la-zone-metropolitaine-parlent-de-dechets.html

http://www.haitilibre.com/article-17952-haiti-environnement-les-investissements-touristiques-compromis-par-les-dechets.html

http://www.haitilibre.com/article-11559-haiti-environnement-le-smcrs-veut-sortir-la-zone-metropolitaine-de-son-insalubrite.html



HL/ HaïtiLibre