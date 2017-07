Haïti - Santé : Bientôt une formation en optométrie en Haïti





Un protocole d'entente a été signé pour établir la première École d'optométrie en Haïti, une collaboration entre l'Université d'État d'Haïti (UEH), « Brien Holden Vision Institute », « Optometry Giving Sight », « VOSH International » et « Charity Vision » avec le soutien de l'Université de Montréal. Les signataires espèrent que les premiers étudiants commenceront leurs études en octobre.



« C'est un excellent moment dans le développement de la santé des yeux en Haïti », a déclaré le Dr Jean Claude Cadet, Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, qui est le principal partenaire d'exécution local du projet « Nous sommes reconnaissants à nos partenaires internationaux pour nous aider à établir l'optométrie en tant que profession en Haïti afin d'améliorer l'accès aux soins primaires pour les personnes dans le besoin ».



Il n'y a actuellement en Haïti 3 optométristes et 58 ophtalmologistes (6 dans le secteur public) pour servir la population haïtienne. Ceux-ci sont principalement situés dans la capitale, ce qui rend difficile pour la majorité des personnes d'accéder aux services primaires de soins oculaires.



« Ce projet vise à diplômer 16 optométristes par an dans ce qui sera un baccalauréat de 5 ans en sciences de la vision » a précisé le Dr Luigi Bilotto, Directeur du Développement mondial des ressources humaines, à la « Brien Holden Vision Institute », partenaire principal de mise en œuvre du projet



Le développement d'une main-d'œuvre formée localement, aura un impact important sur le bien-être des personnes en Haïti, selon le Dr Ellen Weiss, Présidente de VOSH International ajoutant « Les chapitres VOSH ont réalisé des voyages missionnaires volontaires en Haïti durant de nombreuses années [...] Nous avons vu des dizaines de milliers de personnes et avons fait une véritable différence dans la vie de plusieurs, mais nous pensons que l'École d'optométrie aidera à fournir une solution durable et permettra à nos équipes de recentrer leurs efforts sur la formation et le mentorat supplémentaires aux étudiants, une fois qu'ils seront diplômés ».



HL/ HaïtiLibre